Ronaldo uyardı: 'Eğer Messi ayrılırsa...'

Barcelona efsanesi Ronaldo Nazario, Katalan ekibinin yeniden yapılanması ve Messi'nin ayrılma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Ronaldo Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde kulübün ivme kaybedeceğine inandığını söyleyerek yeniden yapılanma konusuyla ilgili de görüşlerini aktardı. Ronaldo açıklamasında, "Messi bu takımın referans noktası. Ben Barcelona'nın yerinde olsam Messi'nin ayrılmasına asla izin vermezdim. Barcelona yeni sezonda yeni birşeyler denemek zorunda evet ama bunun için oyuncuların ayrılması gerekmiyor." diye konuştu.



Barcelona'nın durumunun Şampiyonlar Ligi'ndeki farklı mağlubiyet nedeniyle abartıldığını söyleyen Ronaldo, çıkışın yine aynı oyuncularla yapılabileceğine inandığını söyledi.



1996-1997 yıllarında Barcelona'da oynayan Ronaldo, çıktığı 49 maçta 47 gol kaydetmişti.



