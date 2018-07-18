Ronaldo transferi sonrası Pogba'nın Juventus aşkı depreşti

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile kupayı kazanan Paul Pogba için flaş bir iddia gündeme geldi. Tuttosport'un haberine göre,2016'da Juventus'tan Manchester United'a 105 milyon euro bedelle transfer olan Pogba geldiği günden bu yana eleştirilerin odağında olurken, beklentileri bir türlü karşılayamadığı gündeme geliyordu. Jose Mourinho ile yıldızı barışmayanCristiano Ronaldo'nun Juventus'a imza atması sonrasında Avrupaİtalyan temsilcisinin Devler Ligi için favoriler arasına girdiğini, PRusya'da finalin ardındanyanıt vermişti.Manchester United'da geçirdiği iki sezonda toplamKırmızı Şeytanlar ile bir UEFA Avrupa Ligi, bir de Lig Kupası kazandı