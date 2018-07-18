Ronaldo transferi sonrası Pogba'nın Juventus aşkı depreşti

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile kupayı kazanan Paul Pogba için flaş bir iddia gündeme geldi. Tuttosport'un haberine göre, MANU'nun yıldız orta sahası, eski takımı Juventus'a dönmek istiyor.
2016'da Juventus'tan Manchester United'a 105 milyon euro bedelle transfer olan Pogba geldiği günden bu yana eleştirilerin odağında olurken, beklentileri bir türlü karşılayamadığı gündeme geliyordu. Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan Pogba'nın ayrılık ateşini yaktığı bildirildi.
AVRUPA FUTBOLUNDA DENGELER DEĞİŞTİ
Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a imza atması sonrasında Avrupa transfer borsasında dengelerin değiştiğini vurgulayan Tuttosport, İtalyan temsilcisinin Devler Ligi için favoriler arasına girdiğini, Pogba transferiyle de yeni bir ses getireceğini duyurdu
Rusya'da finalin ardından Blaise Matuidi, sosyal medyada canlı yayında Pogba'yı Juventus'a çağırırken oyuncu ise gülerek yanıt vermişti.
Manchester United'da geçirdiği iki sezonda toplam 95 maça çıkan Paul Pogba, 15 gol, 18 asistle oynadı. Kırmızı Şeytanlar ile bir UEFA Avrupa Ligi, bir de Lig Kupası kazandı
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2016'da Juventus'tan Manchester United'a 105 milyon euro bedelle transfer olan Pogba geldiği günden bu yana eleştirilerin odağında olurken, beklentileri bir türlü karşılayamadığı gündeme geliyordu. Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan Pogba'nın ayrılık ateşini yaktığı bildirildi.
AVRUPA FUTBOLUNDA DENGELER DEĞİŞTİ
Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a imza atması sonrasında Avrupa transfer borsasında dengelerin değiştiğini vurgulayan Tuttosport, İtalyan temsilcisinin Devler Ligi için favoriler arasına girdiğini, Pogba transferiyle de yeni bir ses getireceğini duyurdu
Rusya'da finalin ardından Blaise Matuidi, sosyal medyada canlı yayında Pogba'yı Juventus'a çağırırken oyuncu ise gülerek yanıt vermişti.
Manchester United'da geçirdiği iki sezonda toplam 95 maça çıkan Paul Pogba, 15 gol, 18 asistle oynadı. Kırmızı Şeytanlar ile bir UEFA Avrupa Ligi, bir de Lig Kupası kazandı
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın