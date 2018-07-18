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Ronaldo transferi sonrası Pogba'nın Juventus aşkı depreşti

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferinin ardından, Paul Pogba'nın da Torino temsilcisine dönmek istediği bildirildi

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ronaldo transferi sonrası Pogba'nın Juventus aşkı depreşti
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18 Temmuz 2018 14:07
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile kupayı kazanan Paul Pogba için flaş bir iddia gündeme geldi. Tuttosport'un haberine göre, MANU'nun yıldız orta sahası, eski takımı Juventus'a dönmek istiyor.

2016'da Juventus'tan Manchester United'a 105 milyon euro bedelle transfer olan Pogba geldiği günden bu yana eleştirilerin odağında olurken, beklentileri bir türlü karşılayamadığı gündeme geliyordu. Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan Pogba'nın ayrılık ateşini yaktığı bildirildi.

AVRUPA FUTBOLUNDA DENGELER DEĞİŞTİ

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a imza atması sonrasında Avrupa transfer borsasında dengelerin değiştiğini vurgulayan Tuttosport, İtalyan temsilcisinin Devler Ligi için favoriler arasına girdiğini, Pogba transferiyle de yeni bir ses getireceğini duyurdu

Rusya'da finalin ardından Blaise Matuidi, sosyal medyada canlı yayında Pogba'yı Juventus'a çağırırken oyuncu ise gülerek yanıt vermişti.

Manchester United'da geçirdiği iki sezonda toplam 95 maça çıkan Paul Pogba, 15 gol, 18 asistle oynadı. Kırmızı Şeytanlar ile bir UEFA Avrupa Ligi, bir de Lig Kupası kazandı



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