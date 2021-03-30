Ronaldo, tarihe geçmeye bir adım daha yaklaştı

Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Portekiz, deplasmanda Lüksemburg'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ronaldo, tarihe geçmeye bir adım daha yaklaştı
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30 Mart 2021 23:37
Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Portekiz deplasmanda Lüksemburg ile karşılaştı. Josy Barthel Stadı'nda oynanan mücaeleyi Portekiz 3-1 kazandı.

Lüksemburg 30. dakikada Ankaragücü'nden de tanıdığımız Gerson Rodrigues'in golüyle öne geçerken, Portekiz'in sayılarını 45+2. dakikada Jota, 51. dakikada Ronaldo ve 80. dakikada Palhinho kaydetti.

2004'ten bu yana her yıl uluslararası turnuvalarda ağları sarsan Cristiano Ronaldo, milli takımda 103. golünü attı ve 109 golle milli takımlardaki en çok golü atan İranlı Ali Daei'ye ait olan rekoru kırmaya bir adım daha yaklaştı.

Bu skorun ardından Portekiz puanını 7 yaptı ve averajla liderliğe yerleşti. Lüksemburg ise 2 maç sonunda 3 puanda kaldı.

Grubun 4. haftasında Portekiz evinde İrlanda ile karşılaşacakken, Lüksemburg ise evinde Azerbaycan'ı konuk edecek.



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