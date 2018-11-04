İtalya Serie A'da 11. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Mücadelenin henüz ilk dakikasında Paulo Dybala ile öne geçen Juventus, 36. dakikada Joao Pedro'nun golüne engel olamadı ve skora denge geldi.Karşılaşmanın 38. dakikasında Filip Bradaric'in kendi kalesine attığı golle Juventus tekrar öne geçti.Son sözü 87. dakikada Cuadrado söyledi ve Juventus, Cagliari'yi 3-1 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 31'e yükseltti. Cagliari ise 13 puanda kaldı.