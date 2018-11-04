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Ronaldo sustu, Dybala attı! Juventus yine güldü

İtalya Serie A'da 11. haftada Juventus, Cagliari'yi 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Ronaldo sustu, Dybala attı! Juventus yine güldü
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04 Kasım 2018 00:23
İtalya Serie A'da 11. hafta mücadelesinde Juventus ile Cagliari karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz ilk dakikasında Paulo Dybala ile öne geçen Juventus, 36. dakikada Joao Pedro'nun golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Filip Bradaric'in kendi kalesine attığı golle Juventus tekrar öne geçti.

Son sözü 87. dakikada Cuadrado söyledi ve Juventus, Cagliari'yi 3-1 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 31'e yükseltti. Cagliari ise 13 puanda kaldı.

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