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Ronaldo: "Susmasını söyledim!"

Portekiz Milli Takımı Kaptanı Cristiano Ronaldo, Güney Kore karşılaşmasında oyundan çıkarken yaşanan küçük tartışmayı anlattı.

Ronaldo: 'Susmasını söyledim!'
Portekiz'de Cristiano Ronaldo, Güney Kore'ye 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın 65. dakikasında oyundan çıkarken Güney Koreli futbolcuyla yaşanan gerginliği anlatan Ronaldo, "Güney Koreli futbolculardan biri, oyuncu değiştirme sırasında daha çabuk gitmemi söyledi. Ona susmasını söyledim. Bunu yapma yetkisi yok. Görüşünü söylemesine gerek yok" ifadelerini kullandı.

Ronaldo ayrıca, "Hakem, bana bunu yapmamı söyleseydi tempomu yükseltirdim. Tartışmaya gerek yok, sahada olan sahada kalır" dedi.



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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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