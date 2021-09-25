Ronaldo: "Süper Lig fena fikir değil"

Ronaldo Luis Nazario de Lima, Avrupa'nın en büüyk kulüplerinin birleşerek Süper Lig oluşturması fikrinin yanlış bir düşünce olmadığını ancak insanlara yanlış anlatıldığı için büyük tepkilerin olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Ronaldo: 'Süper Lig fena fikir değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Eylül 2021 09:49
Brezilyalı fenomen Ronaldo Luis Nazario de Lima, Avrupa Süper Lig'i fikrinin kötü olmadığını ancak insanlara doğru anlatılamadığını savundu.

Aynı zamanda İspanya'nın Real Valladolid kulübünün başkanlığını yapan Ronaldo konuyla ilgili açıklamasında, "Ben kendi kulübümün etkisinin azalmasını istemem ama Süper Lig olsa bile bunun azalacağını düşünmüyorum. Yerel şampiyonalar hala futbolun bel kemiği durumunda. Süper Lig fena fikir değil, sadece futbol kamuoyuna doğru anlatılamadı ve normal olarak büyük tepkiler oldu" diye konuştu.

Futbolseverlerin büyük takımların kapışmasına yüksek ilgi gösterdiğinin bir gerçek olduğunu savunan Ronaldo, "Herkes Manchester City - Manchester United veya Milan - Inter maçı olsun istiyor. Çözümü futbolun en etkili isimleri bir araya gelerek herkes için en doğru çözümü bulacak. Çünkü büyük takımların karşı karşıya gelmesi için artık çeyrek veya yarı finaller beklenmek istenmiyor" diye konuştu.

Ronaldo'nun başkanlığını yaptığı Real Valladolid, İspanya 2. Ligi'nde mücadele ediyor ve geride kalan 6 maçta 7 puan toplayarak 15. sırada yer alıyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.