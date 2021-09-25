Ronaldo: 'Süper Lig fena fikir değil'

Brezilyalı fenomen Ronaldo Luis Nazario de Lima, Avrupa Süper Lig'i fikrinin kötü olmadığını ancak insanlara doğru anlatılamadığını savundu.



Aynı zamanda İspanya'nın Real Valladolid kulübünün başkanlığını yapan Ronaldo konuyla ilgili açıklamasında, "Ben kendi kulübümün etkisinin azalmasını istemem ama Süper Lig olsa bile bunun azalacağını düşünmüyorum. Yerel şampiyonalar hala futbolun bel kemiği durumunda. Süper Lig fena fikir değil, sadece futbol kamuoyuna doğru anlatılamadı ve normal olarak büyük tepkiler oldu" diye konuştu.



Futbolseverlerin büyük takımların kapışmasına yüksek ilgi gösterdiğinin bir gerçek olduğunu savunan Ronaldo, "Herkes Manchester City - Manchester United veya Milan - Inter maçı olsun istiyor. Çözümü futbolun en etkili isimleri bir araya gelerek herkes için en doğru çözümü bulacak. Çünkü büyük takımların karşı karşıya gelmesi için artık çeyrek veya yarı finaller beklenmek istenmiyor" diye konuştu.



Ronaldo'nun başkanlığını yaptığı Real Valladolid, İspanya 2. Ligi'nde mücadele ediyor ve geride kalan 6 maçta 7 puan toplayarak 15. sırada yer alıyor.



