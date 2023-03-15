Ronaldo sinirlerine hakim olamadı!

Suudi Arabistan'da Kral Kupası heyecanı yaşandı. Kral Kupası çeyrek finalinde Al Nassr ile ABHA karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, rakibini 3-1 yendi ve yarı finale yükseldi.Maçın ilk dakikasında Al Naji, takımı Al Nassr'ı 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin 21. dakikasında sol kanatta topla buluşan Konan ortayı yaptı, ceza sahası iç hafif sağ çaprazında bulunan Alkhaibari sol ayağıyla gelişine vurdu, top kalecinin solundan ağlara gitti. 49. dakikada Al Nassr'da Maran sağ çaprazdan boş kaleye yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkardı. ABHA, maçın 69. dakikasında Adam ile skoru 3-1'e getirdi.İlk yarının bitmesine yakın Al Nassr, Ronaldo ile kontratağa çıkarken hakem oyunu durdurdu. Hakeme sinirlenen Ronaldo, önce hakeme doğru tepki gösterdi ardından topu havaya doğru tekmeledi. Hakem Portekizliye sarı kart gösterdi.Al Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takım kaptanı olarak maça ilk 11'de başladı. İleri uçta görev yapan Ronaldo, 87. dakikada oyundan çıktı. Ronaldo'nun yerine ise Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca girdi. Oyundan çıkan Ronaldo hocasına tepki gösterdi.Portekizli futbolcu, Al-Nassr formasıyla çıktığı son 3 maçta gol katkısı yapamadı.