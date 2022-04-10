Ronaldo sinirlendi, telefonu parçaladı

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında deplasmanda Everton'a 1-0 mağlup olan Manchester United'da son dönemin tartışmalı ismi olan Cristiano Ronaldo yenilgi sonrası stadyumdan ayrılırken şoke eden bir harekete imza attı.

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Ronaldo sinirlendi, telefonu parçaladı
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10 Nisan 2022 11:47
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, yenilgiyle biten Everton maçının ardından beklenmedik bir harekete imza attı. Ayağına aldığı darbenin acısı ile soyunma odasına giden Ronaldo, tünele girecekken kendisini video çeken bir Everton taraftarının telefonunu elinden alarak yere vurdu ve kırdı. Bu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Everton taraftarının telefonunu kırarak gündem olan Cristiano Ronaldo, maçtan saatler sonra sosyal medyadan bir özür açıklaması yaptı ve telefonunu kırdığı taraftarı Old Trafford'da maç izlemeye davet etti.

Ronaldo, "Zor anlarda duygularla başa çıkmak asla kolay değil. Özür dilerim. Sportmenlik ve fair-play göstergesi olarak, bu taraftarı Old Trafford'daki bir maçımızı izlemeye davet ediyorum." dedi.



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