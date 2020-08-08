CRISTIANO RONALDO'NUN REKORLARI

LYON İLE MANCHESTER CİTY EŞLEŞTİ

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda İtalyan ekibi Juventus ile Fransız temsilcisi Lyon karşı karşıya geldi. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Lyon, Juventus'a deplasmanda 2-1 mağlup olmasına rağmen tur atladıLyon'un golünü 12. dakikada Memphis Depay (p) kaydetti. Juventus'un golleri 43 (p) ve 60. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Juventus'ta yedek kulübesinde olan milli futbolcumuz Merih Demiral karşılaşmada şans bulamadı.Juventus'un Portekizli dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, attığı iki golün ardından, İtalyan ekibinin tarihinde bir sezonda 37 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinde 3 farklı kulüp ile 10+ gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.Ayrıca Cristiano Ronaldo (130), Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'le gol sayılarını eşitledi. Şampiyonlar Ligi'nde sadece 22 takım Portekizli yıldızdan daha fazla gol atabildi.Lyon, Juventus'u elemesinin ardından İngiliz ekibi Manchester City'nin çeyrek finaldeki rakibi oldu.Lyon ile Manchester City, 15 Ağustos'ta Lizbon'da karşılaşacak. Tek maç olarak oynanacak eşleşmede kazanan taraf yarı finale yükselecek.