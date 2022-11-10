Ronaldo: 'PSG harika olur'

Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, Fransız basınına bir röportaj verdi. Ronaldo, PSG'ye transferi için gelen soruya yeşil ışık yaktı.



"Seni ne zaman Paris'te göreceğiz?" şeklinde soru yöneltilen 37 yaşındaki futbolcu, "Kapının açık olduğunu biliyorum. Kulüp, stadyumu sadece Paris bölgesinden Portekizlilerle doldurabilir. Kendimi Parc des Princes'te elli bin Portekizli'nin önünde görebiliyorum. Bu harika olur" ifadelerini kullandı.



Bu sezon Manchester United'da 16 maça çıkan Ronaldo, 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ