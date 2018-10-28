Ronaldo: 'Old Trafford'da gücümüzü gösterdik'

Serie A'da Empoli karşısında 1-0'dan geri dönerek mücadeleyi 2-1 kazananmaçın adamıaçıklama geldi.Takımının iki golünü kaydeden Ronaldo, "Bizim için önemli bir haftaydı. Manchester'da oynadığımız maç sebebiyle yorgunduk ve bu maçın kolay geçmeyeceğini biliyorduk. İkinci yarı daha iyi oynadık. Kazanmayı hak ettik" ifadelerini kullandı.Güçlü bir takım olduklarını vurgulayan Cristiano Ronaldo, "Old Trafford'da Manchester United'a karşı harika bir performans sergiledik. Manchester'da nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik" dedi.Empoli karşısında attığı 2. golü yorumlayan Ronaldo, "Golümü çok iyi hatırlamıyorum. Tekrar izlemek zorundayım. Her şey çok çabuk oldu. Kendime güvendim ve kaleye vurdum" şeklinde konuştu.