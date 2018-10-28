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Ronaldo: "Old Trafford'da gücümüzü gösterdik"

Juventus'un Empoli'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının gollerini atan Cristiano Ronaldo, maç sonu iddialı açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ronaldo: 'Old Trafford'da gücümüzü gösterdik'
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28 Ekim 2018 01:36
Serie A'da Empoli karşısında 1-0'dan geri dönerek mücadeleyi 2-1 kazanan Juventus'ta maçın adamı Cristiano Ronaldo'dan açıklama geldi.

"YORGUNDUK ANCAK..."

Takımının iki golünü kaydeden Ronaldo, "Bizim için önemli bir haftaydı. Manchester'da oynadığımız maç sebebiyle yorgunduk ve bu maçın kolay geçmeyeceğini biliyorduk. İkinci yarı daha iyi oynadık. Kazanmayı hak ettik" ifadelerini kullandı.

"NASIL BİR TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

Güçlü bir takım olduklarını vurgulayan Cristiano Ronaldo, "Old Trafford'da Manchester United'a karşı harika bir performans sergiledik. Manchester'da nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik" dedi.

"GOLÜMÜ HATIRLAMIYORUM"

Empoli karşısında attığı 2. golü yorumlayan Ronaldo, "Golümü çok iyi hatırlamıyorum. Tekrar izlemek zorundayım. Her şey çok çabuk oldu. Kendime güvendim ve kaleye vurdum" şeklinde konuştu.

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