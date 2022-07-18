İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Portekizli yıldız, La Liga temsilcisi Atletico Madrid'e katılmaya sıcak bakıyor.



UNITED, RONALDO'NUN AYRILMASINI İSTEMİYOR



Manchester United, Ronaldo'nun takımdan ayrılmasına izin vermek istemiyor. Yıldız oyuncunun ayrılığı için United yönetiminin yanı sıra yeni menajer Eric Ten Hag da isteksiz görünüyor. Hatırlanacağı üzere daha önce Ronaldo için Chelsea'den gelen teklif reddedilmişti.



ATLETICO'NUN 1 NUMARALI HEDEFİ



AS Gazetesi'nde yer alan haberde Atletico Madrid'nin teknik direktörlüğünü yapan Diego Simeone'nin, Ronaldo'yu çok sevdiği ve 1 numaralı hedef olarak gördüğü belirtildi.



RONALDO TRANSFERE SICAK



Öte yandan Ronaldo'nun hem La Liga'ya dönmeyi istemesi hem de Atletico Madrid ile birlikte Avrupa maçlarına çıkmak istemesi oldukça önemli bir detay olarak öne çıkıyor.



AİLEVİ SORUNLARI GEREKÇE GÖSTERDİ



Ülkesi Portekiz'de bulunan Ronaldo, Manchester United ile birlikte kampa katılmamıştı. Ronaldo, kampa katılmama gerekçesi olarak ise ailevi sorunlarını gösterdi. Bu gelişmeler de transfer iddialarını güçlendiriyor. Ronaldo geçen sezon United formasıyla 24 gol 3 asistlik performans sergilemişti.





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