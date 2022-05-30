Ronaldo'nun takımı Valladolid, La Liga'ya döndü

İspanya'da sezonun tamamlandığı 2. ligde Real Valladolid ve Almeria 1. lige (La Liga) yükseldi.



La Liga'ya yükselme mücadelesinde son haftaya kadar süren rekabette, Leganes ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Almeria ile sahasında Huesca'yı 3-0 yenen Valladolid 81'er puanla 1. lige adını yazdırdı.



Deplasmanda Alcorcon'a 1-0 yenilen Eibar ise 80 puanla 3. sırada kalarak, Las Palmas, Tenerife ve Girona ile birlikte play-off oynayacak.



Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Real Valladolid 1 yıl aradan sonra La Liga'ya dönerken, Almeria da 7 yıl sonra İspanya 1. liginde mücadele edecek.





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