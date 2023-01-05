Ronaldo'nun lisansı çıkarılamıyor iddiası!

Al Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Suudi Arabistan basınına göre; Al Nassr takımı, yabancı kontenjanı sebebiyle Ronaldo'nun lisansını çıkaramıyor.



1 YABANCI OYUNCUNUN GİTMESİ LAZIM



Portekizli oyuncunun lisansının çıkarılması için bir yabancı oyuncunun takımdan gönderilmesi gerektiği belirtildi.



AFP haberinde Al Nassrlı bir yöneticinin konuyla ilgili sözlerine yer verdi. Yetkilinin, "Yabancı bir oyuncuyu, ya satarak ya da sözleşmesini karşılıklı anlaşıp feshederek göndermemiz gerekiyor. Ronaldo'yu kaydettirmek için bunu yapmamız gerekir." dediği belirtildi.



Al Nassr'ın yabancı kadrosunda Kolombiyalı kaleci David Ospina, Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Brezilyalı Anderson Talisca ve Kamerunlu Vincent Aboubakar yer alıyor.



AL THAİ MAÇINDA YOK



Ayrıca Ronaldo'nun lisansı çıkarılsa bile Portekizli süper star ilk maçını kaçıracak.



Manchester United'dan kalma iki maçlık cezasının 1'ini henüz çekmeyen yıldız isim, Al Nassr'ın, Al Thai ile oynayacağı maçta FIFA kuralları gereği oynayamayacak.



AL NASSR CEZAYI KALDIRMAK İSTİYOR



Arabistan ekibinin bu cezayı kaldırmak ve Ronaldo'nun ilk maçta forma giymesi için temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.



Öte yandan bugün Türkiye saatiyle 18.00'de oynanması gereken Al Thai maçı olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ