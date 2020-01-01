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"Ronaldo'nun beni geçeceğini biliyordum"

Gol rekoruna Cristiano Ronaldo'nun ortak olduğu İranlı futbolcu Ali Daei açıklamalarda bulundu.

'Ronaldo'nun beni geçeceğini biliyordum'
Milli takımlardaki gol rekoruna Cristiano Ronaldo'nun ortak olduğu Ali Daei konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Daei konuyla ilgili kendisine sorulan soruya, "Aslında 109 değil, 111 gol attım ama önemli değil. Cristiano Ronaldo bu rekoru hak ediyor, çok daha fazla gol atacak. Beni geçeceğini zaten tahmin etmiştim" cevabını verdi.

Rekora yeniden ortak olunmasının kendisi için yeni bir rekor kırmış kadar iyi bir haber olduğunu belirten Ali Daei, Cristiano Ronaldo'yla aynı rekora sahip olmanın gururu içinde olduğunu belirtti.

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