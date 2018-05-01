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Ronaldo: ''Neymar'ın Real Madrid'e transferi imkansız''

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo, Neymar'ın transferi konusunda çok net konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ronaldo: ''Neymar'ın Real Madrid'e transferi imkansız''
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01 Mayıs 2018 15:58
Brezilyalı efsane forvet Ronaldo, Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Neymar'ın Real Madrid'e transfer olacağı dedikodularına net bir cevap verdi.

''BELKİ BİRKAÇ YIL İÇİNDE...''

222 milyon Euro'ya Barcelona'dan PSG'ye giden Neymar hakkında konuşan Ronaldo, ''PSG, Neymar'ı büyük paralar ödeyerek transfer ettiler. Paraya ihtiyaç duyduklarını sanmıyorum. Real Madrid çok yüksek bir teklif yapsa bile fikirleri değişmez. Şu aşamada Neymar'ın Real Madrid'e transferi imkansız. Daha çok genç, belki birkaç yıl içinde olabilir ama şimdilik bu transfer imkansız.'' sözlerini kullandı.

''BAŞKAN BİR SÜRPRİZ YAPABİLİR''

Forvet transferi hakkında da görüşlerini aktaran Brezilyalı, ''Hepimiz Benzema'dan mutluyuz. Ama yazın transfer marketinde neler planlanıyor bilmiyoruz. Belki Başkan Florentino Perez bir sürpriz yapabilir'' dedi.



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