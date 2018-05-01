Ronaldo: ''Neymar'ın Real Madrid'e transferi imkansız''

Brezilyalı efsane forvet, Paris Saint-Germain'in yıldız ismi'ın Real Madrid'e transfer olacağı dedikodularına net bir cevap verdi.222 milyon Euro'ya Barcelona'dan PSG'ye giden Neymar hakkında konuşan Ronaldo, ''PSG, Neymar'ı büyük paralar ödeyerek transfer ettiler. Paraya ihtiyaç duyduklarını sanmıyorum. Real Madrid çok yüksek bir teklif yapsa bile fikirleri değişmez. Şu aşamada Neymar'ın Real Madrid'e transferi imkansız. Daha çok genç, belki birkaç yıl içinde olabilir ama şimdilik bu transfer imkansız.'' sözlerini kullandı.Forvet transferi hakkında da görüşlerini aktaran Brezilyalı, ''Hepimiz Benzema'dan mutluyuz. Ama yazın transfer marketinde neler planlanıyor bilmiyoruz. Belki Başkan Florentino Perez bir sürpriz yapabilir'' dedi.