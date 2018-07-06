Ronaldo: "Neymar, Messi ve CR7'yi tahtından indirebilir"

Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario de Lima, Neymar'ın bu turnuvada Altın Top'u alması çin Dünya Kupası'nı kazanması gerektiğini söyledi.Ronaldo yaptığı çarpıcı açıklamalarda, "Neymar, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu tahttan indirip dünyanın en iyisi olabilir. Dünyadaki en iyi oyuncu seçilirken, oylamadaki en büyük önem Dünya Kupası'ndaki oyuncuların performansı olacaktır. Cristiano Ronaldo için harika bir yıl oldu ve Şampiyonlar Ligi'ni tekrardan kazandı. Messi ise Barcelona ile lig şampiyonluğu ve Copa del Rey'i kazandı. Bu sene ne olur bilmiyorum ama eminim ki 2002'de bana Dünya Kupası'ndaki performansım Altın Topu kazandırdı, o sene kupayı Brezilya almıştı." şeklinde konuştu.Brezilya, 6 Temmuz'da Kazan Arena'da Belçika ile çeyrek final maçını oynayacak.