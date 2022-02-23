Ronaldo: "Mbappe'nin oyun tarzı beni hatırlatıyor"

Efsane oyuncu Ronaldo Nazario, genç yıldız Kylian Mbappe'nin oyun tarzının kendisini hatırlattığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ronaldo: 'Mbappe'nin oyun tarzı beni hatırlatıyor'
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23 Şubat 2022 17:03
Real Madrid'in efsane oyuncusu Ronaldo Nazario Kylian Mbappe ile ilgili konuştu.

Brezilyalı efsane, Kylian Mbappe'nin oyun tarzının kendisine benzediğini söyledi.

Ronaldo Nazario yaptığı açıklamada, "Mbappe'nin harika yetenekleri var.. Tekniği var, hızı var, gol atma kabiliyeti var." dedi.

Efsane oyuncu ayrıca, "Eğer bizi karşılaştırıyorsanız... Evet, oyun tarzı beni hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe, bu sezon Paris Saint Germain formasıyla çıktığı 33 maçta, 22 gol ve 13 asist yapma başarısı gösterdi.

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