Ronaldo: 'MANU'da alınan sonuçlardan memnun değilim'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldızı Cristino Ronaldo, takımın aldığı sonuçlardan memnun olmadığını kaydetti.



Yeni yıl için yaptığı paylaşımda, geride kalan yılın performanslarını da değerlendiren Portekizli futbolcu, "2021 sona erdi, 47 gol atmama rağmen kolay bir yıl değildi. İki farklı kulüp ve beş farklı teknik direktör. Juventus'ta İtalya Kupasını ve İtalya Süper Kupası'nı kazandığımı için gurur duyuyorum. Ayrıca Serie A'da da en çok gol atan futbolcu oldum. Portekiz Milli Takımı'nda ise, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda en çok gol atan futbolcu olmayı başardım. Ve tabii ki, Old Trafford'a dönüş, her zaman kariyerimdeki en ikonik anlardan biri olacak" ifadelerini yazdı.



"Ama Manchester United'da aldığımız sonuçlardan memnun değilim" sözleriyle paylaşımına devam eden Ronaldo, "Sonuçlardan dolayı mutsuzuz. Bundan eminim. Çok daha fazla çalışmamız, daha iyi oynamamız, ve daha iyisini göstermek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Yeni yıl, sezonun dönüm noktası olsun. 2022'de ruhen daha güçlü olalım. Elimizden gelenin en iyisini yapalım. Kulübü ait olduğu yere tekrar getirelim. Mutlu yıllar, yakında görüşürüz" sözleriyle paylaşımını tamamladı.





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