Ronaldo kendini arabayla ödüllendirdi

Juventus ile ikinci şampiyonluğunu kazanan Cristiano Ronaldo kendisini dünyanın en pahalı arabalarından birini satın alarak ödüllendirdi.Sezonu 33 maçta 31 golle tamamlayan Ronaldo, Bugatti'nin Centodieci modelini satın alarak adından söz ettirdi. Sadece 10 adet yapılan bu spor otomobilin fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten. 8.5 milyon pound (Yaklaşık 78 milyon Türk Lirası) olarak belirlenen araçtan satın aldığı öğrenilen Cristiano Ronaldo'nun arabasına kavuşması ise biraz uzun sürecek.Halen üretim aşamasında olan aracını 2021 yazında teslim alacak olan Cristiano Ronaldo'nun yeni arabasıyla gerçekleştireceği sosyal medya paylaşımı merakla bekleniyor. Bilindiği gibi Ronaldo bir çok kez arabalarıyla sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmıştı.Bugatti'nin 110. yıl kuruluşu şerefine çıkardığı model sadece 10 adet üretilecek. 1600 beygir gücündeki aracın 8.0 litrelik W16 motoru bulunuyor. Hızı 380 km olarak sınırlandırılmış olan aracın 1-100 km ulaşma hızı ise 2.4 saniye.