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Ronaldo kaçırdı, Emre Can attı! Juve rahat kazandı

İtalya Serie A'da 20. hafta maçında Juventus, Chievo'yu 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Ronaldo kaçırdı, Emre Can attı! Juve rahat kazandı
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22 Ocak 2019 00:25
İtalya Serie A'da 20. haftanın kapanış mücadelesinde Juventus ile Chievo karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Douglas Costa ile öne geçen Juventus, 45. dakikada Emre Can ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Mücadelenin 52. dakikasında Cristiano Ronaldo, penaltı atışından yararlanamadı. Son sözü 84. dakikada Rugani söyledi ve Juventus, Chievo'yu 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 56'ya yükseltti. Chievo ise 8 puanda kaldı.

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