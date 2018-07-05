MARCA: "BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ, RONALDO JUVE'DE"

İspanya Ligi takımlarından Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan Cristiano Ronaldo'nun Torino'da ev baktığı ve İtalyan ekibi Juventus'a gitmeyi kabul ettiği iddiaları ciddi şekilde konuşulurken, flaş bir açıklama daha geldi.Juventus'un eski yöneticilerinden Luciano Moggi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ronaldo, Juventus için Münih'te sağlık kontrolünden geçti." sözleriyle 33 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon İtalyan ekibinde forma giyeceğini duyurdu.Bu arada Cristiano Ronaldo ilgili haberlerin ardından Juventus'un borsa işlem gören hisse senetleri %7,27 oranında arttı. Bu oranın Juventus hisseleri için bir rekor olduğu belirtildi.Öte yandan sosyal medyada, Juventus'un 7 numaralı Ronaldo formalarını hazırladığı yönünde bir fotoğraf ortaya çıktı. Ancak bu görüntüyle ilgili olarak herhangi bir açıklama gelmedi.Öte yandan Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Marca Gazetesi, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in sağ kolu Jose Angel Sanchez ile Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes arasında beklenen buluşmanın gerçekleştiğini ve anlaşmanın kesinleştğini okuyucularına duyurdu. Mendes'e "100 milyon euroyu getirirsen, gidebilir" dendiği ve ünlü menajerin de bu paranın masada olduğunu söylediği kaydedidli. Ronaldo'nun da Juventus ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.