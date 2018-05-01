Ronaldo: ''Iniesta, tarihin en iyi İspanyol futbolcusu''

Brezilya'nın unutulmaz forvetlerinden, sezon sonu Barcelona'dan ayrılacağını açıklayanhakkında konuştu.Iniesta hakkında övgü dolu sözler kullanan Ronaldo, ''Iniesta, Ballon d'Or ödülünü almayı hakediyordu ama bu ödüle muhtaç değil. O, tüm zamanların en iyi İspanyol futbolcusu.'' şeklinde konuştu.Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane hakkında da konuşan efsane golcü, ''Zidane'ın büyük bir hayranıyım. Umarım onun yönetiminde 3. kez üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız'' dedi.