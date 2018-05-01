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Ronaldo: ''Iniesta, tarihin en iyi İspanyol futbolcusu''

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo, Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan Andres Iniesta hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ronaldo: ''Iniesta, tarihin en iyi İspanyol futbolcusu''
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01 Mayıs 2018 14:51
Brezilya'nın unutulmaz forvetlerinden Ronaldo Nazario, sezon sonu Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan Andres Initesta hakkında konuştu.

''TARİHİN EN İYİSİ...''

Iniesta hakkında övgü dolu sözler kullanan Ronaldo, ''Iniesta, Ballon d'Or ödülünü almayı hakediyordu ama bu ödüle muhtaç değil. O, tüm zamanların en iyi İspanyol futbolcusu.'' şeklinde konuştu.

''BÜYÜK BİR ZIDANE HAYRANIYIM''

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane hakkında da konuşan efsane golcü, ''Zidane'ın büyük bir hayranıyım. Umarım onun yönetiminde 3. kez üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız'' dedi.



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