Ronaldo ile Juventus anlaşamadı

Al Nassr'da forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, eski kulübü Juventus'un kendisine yapması gereken ödeme konusunda İtalyan ekibi ile anlaşmaya varamadı.



"19.9 MİLYON EURO ALACAĞI VAR"



Juventus Kulübü, pandemi döneminde Cristiano Ronaldo ve diğer oyuncular ile maaş ödemelerinin ertelenmesi hakkında bir anlaşma yapmıştı ve Ronaldo'nun kulüpten 19.9 milyon euro alacağı vardı.



ANLAŞAMADILAR



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İtalya Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 4 Ekim Çarşamba günü konu hakkında bir toplantı gerçekleştirdi ancak Ronaldo ve Juventus tarafları bu toplantıda herhangi bir anlaşmaya varamadı.



"JUVENTUS ÇOK RAHAT"



Haberde dava ile ilgili nihai kararın 30 gün içinde verileceği ifade edilirken Juventus cephesinin Ronaldo ile herhangi bir ek anlaşma imzalanmadığı gerekçesiyle oyuncunun ek ödeme talep etme hakkı olmadığını iddia ettiği yazıldı.



Ayrıca haberde, benzer bir anlaşma imzalayan diğer tüm oyuncuların ödemelerini aldığı belirtildi.



