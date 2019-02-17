RONALDO KİBİRLİ DEĞİL

ALLEGRİ VE KLOPP KIYASI

Juventus'un sezon başında Liverpool'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı defansif orta saha oyuncusu Emre Can, İtalyan basınına önemli açıklmalarda bulundu.Emre, konuşmasının başında Cristiano Ronaldo ile ilgili görüşlerini ve izlenimlerini aktarırken,dedi.Emre, Juventus'ta en komik ismin Mandzukic olduğuna dikkat çekerken,yorumunda bulundu.Konuşmasın devamında Ronaldo'yu sürekli olarak ailesinin sorduğunu dile getiren Emre Can,dedi.Serie A'ya alışma sürecinde Juvetnus'un başarılı savunmacısı Chiellini'nin kendisine yardım ettiğini aktaran yıldız futbolcu,Emre, açıklamalarına Allegri ve Klopp kıyası yaparak devam ederken,dedi.Emre, konuşmasının sonunda artık daha güçlü bir Emre Can olduğunu aktardı ve,dedi.