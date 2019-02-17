Juventus'un sezon başında Liverpool'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı defansif orta saha oyuncusu Emre Can, İtalyan basınına önemli açıklmalarda bulundu.
Emre, konuşmasının başında Cristiano Ronaldo ile ilgili görüşlerini ve izlenimlerini aktarırken, "Burada dünyanın en iyisi olan Cristiano Ronaldo'yu gördüm. Ancak, soyunma odasında da takım arkadaşlarıyla aynı şekilde davranıyor. Hepimiz aynı seviyedeyiz, ayrıcalık yok, çok çalışıyoruz ve Ronaldo ile şakalaşıyoruz. Hatta çalışanlarla da şakalaşıyoruz." dedi.
Emre, Juventus'ta en komik ismin Mandzukic olduğuna dikkat çekerken, "Doğru akıl ve iyi bi ruh hali ile eğitim alıyoruz. Bence takımın en komik ismi Mario Mandzukic. Sizin nerelere kızacağınızı iyi bilir ama aynı zamanda iyi bir şakacıdır. Kendine özgü bir mizah anlayışı var ve çok eğlenceli." yorumunda bulundu.
RONALDO KİBİRLİ DEĞİL
Konuşmasın devamında Ronaldo'yu sürekli olarak ailesinin sorduğunu dile getiren Emre Can, "Ailem ve arkadaşlarım her zaman bana Cristiano Ronaldo'nun nasıl biri olduğunu soruyorlar. Futbolculuğu da kişiliği de harika. Son derece alçakgönüllü ve hiç kibirli değil. Bu kadar arkadaş canlısı olmasına gerçekten çok şaşırdım." dedi.
Serie A'ya alışma sürecinde Juvetnus'un başarılı savunmacısı Chiellini'nin kendisine yardım ettiğini aktaran yıldız futbolcu, "Vücudumun başlangıçta Serie A'ya alışmak için mücadele ettiğini düşündüm. Bacaklarımın çok ağır kaldığını hissettim ancak sonra Chiellini bana şunu dedi; "Emre, ilk birkaç ay senin için çok zor olacak ama sonra uçmaya başlayacaksın."
ALLEGRİ VE KLOPP KIYASI
Emre, açıklamalarına Allegri ve Klopp kıyası yaparak devam ederken, "Allagri, sahaya verdiği tepkileriyle Klopp kadar duygusaldır ancak diğer yönlerden Klopp'tan çok farklı. Her seferinde iyi bir oyun oynatmak istemesini seveiyorum. Her pozisyon için özel taktikler uyguluyor." dedi.
Emre, konuşmasının sonunda artık daha güçlü bir Emre Can olduğunu aktardı ve, "Kendim hakkında çok şey öğrendim. Zor zamanlardı ancak kendimi daha güçlü hissediyorum şimdi. Kendime güveniyorum. Küçük detayları daha çok es geçiyorum, hayatımın bazı önceliklerini sıraya aldım." dedi.
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Emre, konuşmasının başında Cristiano Ronaldo ile ilgili görüşlerini ve izlenimlerini aktarırken, "Burada dünyanın en iyisi olan Cristiano Ronaldo'yu gördüm. Ancak, soyunma odasında da takım arkadaşlarıyla aynı şekilde davranıyor. Hepimiz aynı seviyedeyiz, ayrıcalık yok, çok çalışıyoruz ve Ronaldo ile şakalaşıyoruz. Hatta çalışanlarla da şakalaşıyoruz." dedi.
Emre, Juventus'ta en komik ismin Mandzukic olduğuna dikkat çekerken, "Doğru akıl ve iyi bi ruh hali ile eğitim alıyoruz. Bence takımın en komik ismi Mario Mandzukic. Sizin nerelere kızacağınızı iyi bilir ama aynı zamanda iyi bir şakacıdır. Kendine özgü bir mizah anlayışı var ve çok eğlenceli." yorumunda bulundu.
RONALDO KİBİRLİ DEĞİL
Konuşmasın devamında Ronaldo'yu sürekli olarak ailesinin sorduğunu dile getiren Emre Can, "Ailem ve arkadaşlarım her zaman bana Cristiano Ronaldo'nun nasıl biri olduğunu soruyorlar. Futbolculuğu da kişiliği de harika. Son derece alçakgönüllü ve hiç kibirli değil. Bu kadar arkadaş canlısı olmasına gerçekten çok şaşırdım." dedi.
Serie A'ya alışma sürecinde Juvetnus'un başarılı savunmacısı Chiellini'nin kendisine yardım ettiğini aktaran yıldız futbolcu, "Vücudumun başlangıçta Serie A'ya alışmak için mücadele ettiğini düşündüm. Bacaklarımın çok ağır kaldığını hissettim ancak sonra Chiellini bana şunu dedi; "Emre, ilk birkaç ay senin için çok zor olacak ama sonra uçmaya başlayacaksın."
ALLEGRİ VE KLOPP KIYASI
Emre, açıklamalarına Allegri ve Klopp kıyası yaparak devam ederken, "Allagri, sahaya verdiği tepkileriyle Klopp kadar duygusaldır ancak diğer yönlerden Klopp'tan çok farklı. Her seferinde iyi bir oyun oynatmak istemesini seveiyorum. Her pozisyon için özel taktikler uyguluyor." dedi.
Emre, konuşmasının sonunda artık daha güçlü bir Emre Can olduğunu aktardı ve, "Kendim hakkında çok şey öğrendim. Zor zamanlardı ancak kendimi daha güçlü hissediyorum şimdi. Kendime güveniyorum. Küçük detayları daha çok es geçiyorum, hayatımın bazı önceliklerini sıraya aldım." dedi.
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