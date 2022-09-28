Ronaldo için flaş açıklama!

Yaz aylarında çıkan "Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan yıllık 243 milyon euro kazanacağı teklifi reddetti haberiyle ilgili flaş bir açıklama geldi. Ronaldo için Suudi Arabistan'dan resmi bir teklif yapıldığı duyuruldu.



Al-Hilal başkanı Fahad ben Nafel, Ronaldo transferi için, "Evet, Ronaldo ile görüştük. Sorun parada ya da prensipte değildi, Al-Hilal'in dünya yıldızlarını getirebiliyor olması şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.



Fahad ben Nafel, transferin neden olmadığı konusunda ise, "Spor Tahkim Merkezi'nin oyuncuları kaydetmemizi engelleyerek elimizi kolumuzu bağladı. Yasak kararına rağmen oyuncularla görüşmeyi bırakmadık, ama müzakerelerin son aşamasına girmeyi yasak kaldırılana kadar bekledik." dedi.



Yaz transfer döneminde adı birçok takımla anılan Ronaldo, Manchester United'da kalmıştı. Portekizli yıldız, Erik ten Hag yönetiminde fazla forma şansı bulamazken, çıktığı 8 maçta 1 gol attı.





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