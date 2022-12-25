Ronaldo için Al Nassr paylaşımı!

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra adı son dönemde sık sık Al Nassr ile anılan Cristiano Ronaldo için flaş bir paylaşım geldi.



Portekizli yıldızın kız kardeşi Elma Aveiro, sosyal medya hesabından Ronaldo için çıkan Al Nassr haberlerinden birini alıntılayıp, "Yılın son şakası" ifadelerini yazdı.



Al Nassr'dan yıllık 200 milyon euro alacağı ve futbolcu olarak 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı haberleri çıkan Ronaldo, Dünya Kupası sırasında transfer iddialarını yalanlamıştı.





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