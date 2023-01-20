Ronaldo hangi takımda 2023'te? Ronaldo hangi ülkede oynuyor?

RONALDO HANGİ TAKIMDA?

Manchester United'la olan sözleşmesini fesheden Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu... İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı...Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun takıma katıldığını açıklamıştı.Kulüp, Ronaldo'nun sarı 7 numaralı Al Nassr formasını tuttuğu bir fotoğrafını tweetledi ve şunları söyledi: "Tarih yazılıyor. Bu, kulübümüze daha da büyük başarılar elde etmek için ilham vermekle kalmayıp, ligimize, milletimize ve gelecek nesillere, erkek ve kız çocuklarına kendilerinin en iyi versiyonu olmaları için ilham verecek bir imzadır. @Cristiano, yeni eviniz @AlNassrFC'ye hoş geldiniz."1955 yılında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kurulan bir kulüptür. Ülkenin en üst ligi olan ve 18 takımın yer aldığı Suudi Profesyonel Ligi'nde (SPL) oynuyor.Al Nassr oyuncuları sarı ve mavi forma giyerken, kendi sahaları Mrsool Park 25.000 kişilik kapasiteye sahip.Al Nassr, sonuncusu 2018-19 sezonunda olmak üzere toplam dokuz lig şampiyonluğu kazandı. 18 galibiyet elde eden Riyad merkezli Al Hilal'in ardından ligin en başarılı ikinci takımı konumundalar.Al Nassr şu anda ligde 10 maçın ardından lider Al Shabab'ın iki puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.Takım geçen sezonu şampiyon Al Hilal'in altı puan gerisinde üçüncü sırada tamamladı.Al Nassr ayrıca ülkenin eleme şampiyonluğu olan Kral Kupası'nı altı kez kazandı. En son galibiyetleri 1990'daydı.Al Nassr'ın Asya'nın önde gelen kulüp müsabakası olan AFC Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi performansı, 1995'te Japon Ilhwa Chunma'nın arkasında ikinciliği bitirdiklerinde geldi.Suudi takımları AFC Şampiyonlar Ligi'ni altı kez kazandı, Al Hilal dört şampiyonluk rekoru kırdı ve Al Ittihad kıta rekabetini iki kez kazandı.TAKIMAl Nassr, 37 yaşındaki Ronaldo'nun Haziran 2025'e kadar bir anlaşmaya katılacağını söyledi, ancak herhangi bir finansal ayrıntı açıklamadı.Portekizli süper yıldız şimdi, Sırbistan'a karşı oyunu değiştirmek için yedek kulübesinden gelen ve Katar'daki son grup maçında Brezilya'yı şaşkına çeviren galibiyet golünü atan Kamerun'un Dünya Kupası kahramanı Vincent Aboubakar ile bağlantı kuracak.Al Nassr kadrosundaki diğer önemli yabancı oyuncular arasında daha önce Arsenal ve Napoli'de forma giyen Kolombiyalı kaleci David Ospina ve eski Brezilya milli takımı ve orta saha oyuncusu Luiz Gustavo yer alıyor.SPL kulüpleri sekiz yabancı oyuncu kaydettirebilir, ancak maç günü kadrosunda yalnızca yedi oyuncu yer alabilir.Ligin tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu Majed Abdullah, tüm kulüp kariyerini 1977 ile 1998 yılları arasında Al Nassr'da geçirdi. Eski Suudi Arabistanlı forvet 189 gol attı ve maç başına neredeyse bir gol ortalaması aldı.