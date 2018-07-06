Ronaldo: ''Gelecekle ilgili konuşmanın zamanı değil''

Portekiz'in yıldız oyuncusu, Dünya Kupası'nda Uruguay'a mağlup olup veda ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Cristiano Ronaldo milli takımda devam edip etmeyeceği hakkında net bir açıklama yapmazken, Portekiz takımıyla gurur duymaları gerektiğini söyledi.''Kazanmak istedik, daha iyi oynadık ama futbol bu. Bugün Portekiz'in kaybettiği bir gün oldu ama bu takımla gurur duymalı ve kafamızı dik tutmalıyız.''''Şu an gelecek hakkında konuşmanın zamanı değil. Bunun için önümüzde zaman olacak.''''Portekiz dünyanın en iyi takımlarından biri olmaya devam edecek. Çok iyi genç oyuncularımız var, ben inanıyorum.''