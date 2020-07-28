"Ronaldo, futbolun Michael Jordan'ı"

Manchester United futbolcusu Jesse Lingard, bir dönem United'de de oynayan Cristiano Ronaldo'yu Michael Jordan'a benzetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
'Ronaldo, futbolun Michael Jordan'ı'
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28 Temmuz 2020 19:25
Manchester United oyuncusu Jesse Lingard, bir dönem Manchester United'de de oynayan şu anda kariyerine Juventus'ta devam eden Cristiano Ronaldo üzerine açıklamalarda bulundu.

Lingard, eski Manchester United yıldızı için Chicago Bulls'un efsanesi Jordan'la benzerlikler kurdu.

"O FUTBOLUN JORDAN'I"

Büyük bir basketbol takipçisi olan Lingard; "Jordan'a futbolda benzeyen birini söyleyeceksem, o isim Cristiano Ronaldo olur. Birçok kulüpte yer aldı ve birçok kupa kazandı. Bence Ronaldo, futbolun gerçek ikonu ve Michael Jordan'ı" dedi.

Lingard sözlerinin devamında; "Ronaldo, Manu'ya ilk kez geldiğinde 11-12 yaşlarındaydım. Bize yetenek hareketleri gösteriyordu. Onu ilk kez o zaman gördüm. Ona karşı birkaç kez oynadım. Yetenekleri ve sahaya koydukları inanılmazdı." dedi.



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