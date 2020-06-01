Ronaldo: 'Dünyanın en iyisi tartışmasız Lionel Messi'

Brezilya futbolunun en iyi futbolcuları arasında gösterilen efsane forvetveiçin açıklamalarda bulundu.Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin dünyanın en iyisi olduğunu belirten El Fenomeno, "" ifadelerini kullandı.Kylian Mbappe ile benzer özelliklere sahip olduklarını söyleyen efsane isim, "" diye konuştu.Cristiano Ronaldo - Lionel Messi kıyası hakkında da konuşan Ronaldo, "" dedi.