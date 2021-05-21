Ronaldo'dan Valladolid'deki oyuncularına olay galibiyet primi

Kümede kalma savaşı veren Valladolid'in başkanı Ronaldo, son hafta şampiyonluk maçına çıkacak Atletico Madrid'i yenmeleri halinde futbolculara adam başı 150 bin € prim verme kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ronaldo'dan Valladolid'deki oyuncularına olay galibiyet primi
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21 Mayıs 2021 23:58
Real Valladolid'in başkanı efsane futbolcu Ronaldo Luiz Nazario Lima, kümede kalma savaşı verdikleri Atletico Madrid maçının primini belirledi.

İspanyol basını Atletico Madrid'in kazanırsa şampiyon olacağı maçta kümede kalabilmek için sahaya çıkacak olan Real Valladolid'de başkan Ronaldo'nun astronomik galibiyet primi gelirlediğini yazdı. Ronaldo'nun futbolcularına galibiyet halinde adam başı 150 bin euro ödeme yapacağı ifade edildi.

Ligde kalmak için maçı kazanmak zorunda olan Real Valladolid La Liga'da son maçını Atletico Madrid'e karşı oynarken küme düşme potasındaki diğer kritik karşılaşmalar ise Huesca - Valencia, Elche - Athletic Bilbao arasında oynanacak.

Şampiyonluğun belirleneceği diğer maçlarda ise Real Madrid Villarreal'i konuk edecek.


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