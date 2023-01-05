Ronaldo'dan transfer isteği: Pepe

Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, sahaya çıkmadan kulüpten transfer isteğinde bulundu.
Marca'nın haberine göre, Portekizli yıldız, kulüp yönetiminden, Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Pepe'nin transfer edilmesini istedi.
Bu gelişmenin ardından Al Nassr yönetiminin, 39 yaşındaki savunma oyuncusunu transfer listesinin üst sıralarına aldığı belirtildi.
Porto'da forma giyen Pepe'nin takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Marca'nın haberine göre, Portekizli yıldız, kulüp yönetiminden, Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Pepe'nin transfer edilmesini istedi.
Bu gelişmenin ardından Al Nassr yönetiminin, 39 yaşındaki savunma oyuncusunu transfer listesinin üst sıralarına aldığı belirtildi.
Porto'da forma giyen Pepe'nin takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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