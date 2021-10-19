Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından Old Trafford'da baskı altında...



İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Manchester United yöneticileri, Cristiano Ronaldo'nun tavsiyesi üzerine milli ara sırasında Zinedine Zidane ile iletişime geçti. Haberlere göre, Cezayir asıllı Fransız teknik adam, Manchester United'a sıcak bakabileceğini dile getirdi.



LEICESTER MAÇI UMUTLARI YIKTI



Kırmızı Şeytanlar, cumartesi günü Leicester'da 4-2 mağlup olduktan sonra Premier Lig şampiyonluk yarışında geride kalma korkusu yaşadı. Cristiano Ronaldo, Raphael Varane ve Jadon Sancho'nun takım için verdiği olumlu demeçlere rağmen takımda negatif bir hava olduğu belirtildi.



Öte yandan United taraftarlarının, Solskjaer'in taktiksel hatalarından fazlasıyla rahatsız olduğu gündeme düştü. Norveçli teknik adam, sosyal medyada da sert şekilde eleştirilirken, en iyi 11'ini bir türlü bulamadı.



YÖNETİM ARKASINDA AMA...



Yaşanan gelişmelerin ardından, sonuçlar hızlı bir şekilde iyileşmezse, yönetim kurulu sıcak bakmasa bile Solskjaer ile yollar ayrılabilir. İngiliz basınına göre Solskjaer'in işinin şimdilik güvenli olduğu anlaşıldı, ancak geleceğiyle ilgili medyadaki spekülasyonlar yoğunlaşmaya başladı.



"RONALDO, ZIDANE'I İSTİYOR"



İspanyol gazeteci Eduardo Inda'ya göre United, Solskjaer'in yerini alma potansiyelini görüşmek üzere Zidane'a çoktan ulaştı. El Chiringuito TV'yde konuşan Eduardo Inda "Zidane istediği takıma sahip olabilir." ifadesini kullandı. Ayrıca Inda, Ronaldo'nun eski teknik direktörünü yönetim kuruluna tavsiye ettiğini vurguladı.



Bu arada İspanyol gazeteci, Zidane hakkındaki sözlerine bu şekilde devam etti: "PSG'nin ona yaklaştığını söyledim, her zaman onu istediler. Newcastle da onu istiyordu ama milli takım arasında Manchester United'dan Solskjaer'in yerine geçmesi için bir çağrı aldı. Ona referans olan ve onu yönetim kuruluna tavsiye eden kişi Cristiano Ronaldo'dur."





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