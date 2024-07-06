Ronaldo'dan Dünya Kupası mesajı!

39 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, dikkat çeken bir açıklama yaptı.



Yıldız futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediğini söyledi.



Cristiano Ronaldo yaptığı açıklamada, "2026 Dünya Kupası'nda oynayacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



CR7, Portekiz formasıyla EURO 2024'te boy göstermişti. Fransa'ya çeyrek finalde elenen Portekiz'de Ronaldo, kariyeri boyunca ilk kez bir turnuvayı gol atamadan tamamlamıştı.



Portekiz Milli Takım formasını toplam 212 kez terleten tecrübeli oyuncu, 130 gol ve 45 asistlik performans sergiledi.



