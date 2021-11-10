Ronaldo'dan dudak uçuklatan kazanç

Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinde dudak uçuklatan bir gelirin de sahibi olduğu ifade edildi.



1 MİLYAR DOLAR'IN ÜZERİNDE



Futbol sahasının yanı sıra, çeşitli reklam filmlerinde boy gösteren, sponsorluk anlaşmalarına da imza atan 36 yaşındaki yıldızın, şimdiye kadar kariyerinde 1 milyar dolar'ın üzerinde kazanç sağladığı belirtildi.



2003 yılında Sporting Lizbon'da profesyonel kariyerine başlayan ve ardından Manchester United, Real Madrid, Juventus gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde boy gösteren Portekizli futbolcunun, 2020 yılında Juventus'ta oynadığı dönemde kariyer kazancının 1 milyar dolar'ın üzerine çıktığı kaydedildi.



JUVENTUS'UN ARDINDAN TEKRAR MANU



Gelmiş geçmiş en zengin sporculardan biri olarak gösterilen Portekizli, 2021 yaz transfer döneminde Juventus'tan, eski takımı Manchester United'a transfer oldu.



Ronaldo'nun, İngiliz ekibinde de haftalık 480 bin euro'luk bir sözleşmeye sahip olduğu ifade edildi.





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