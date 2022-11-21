Ronaldo'dan bir rekor da sosyal medyada

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, bu kez sosyal medyada bir rekora imza attı.



Hali hazırda en fazla Intagram takipçisine sahip olan Cristiano Ronaldo, son günlerde yaşanan yoğun gündemin üzerine hesabında yoğun bir takipçi artışı yaşadı.



Instagram hesabında 500 milyon takipçiye ulaşan Cristiano Ronaldo, bunu başaran ilk insan oldu. Ronaldo'nun ardından ikinci sırada bulunan Lionel Messi'nin ise 376 milyon takipçisi bulunuyor.





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