Ronaldo'dan Arabistan'da otele 250 bin pound!

Al Nassr'la sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, şimdilik bir otelde kalıyor.



Daily Maily'de yer alan habere göre, Portekizli yıldız ailesiyle birlikte Riyad'da bir otelde kaldığı belirtildi. Portekizli yıldızın ailesi ve güvenlik görevlileri için otelin iki katında, 17 odayı bir aylığına tuttuğu kaydedildi.



Otel konaklamasının Ronaldo'ya 250 bin pound'dan fazla bir rakama mal olacağı öne sürüldü.





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