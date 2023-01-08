Ronaldo'dan Arabistan'da otele 250 bin pound!

Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'da şimdilik Riyad'da bir otelde kaldığı belirtildi. Portekizli yıldızın, otelin iki katını ve toplamda 17 odasını kiraladığı ve kira olarak 250 bin pound'dan fazla para vereceği aktarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ronaldo'dan Arabistan'da otele 250 bin pound!
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08 Ocak 2023 16:52
Al Nassr'la sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, şimdilik bir otelde kalıyor.

Daily Maily'de yer alan habere göre, Portekizli yıldız ailesiyle birlikte Riyad'da bir otelde kaldığı belirtildi. Portekizli yıldızın ailesi ve güvenlik görevlileri için otelin iki katında, 17 odayı bir aylığına tuttuğu kaydedildi.

Otel konaklamasının Ronaldo'ya 250 bin pound'dan fazla bir rakama mal olacağı öne sürüldü.

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