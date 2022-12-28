Ronaldo'dan 6 bin euro'luk iş ilanı

Cristiano Ronaldo'nun, Portekiz'de yeni aldığı villasında çalışacak toplam 4 personel aradığı aktarıldı. Ronaldo'nun, çalışacak personellere 6 bin euro maaş sunduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ronaldo'dan 6 bin euro'luk iş ilanı
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28 Aralık 2022 16:25
Son dönemde adı sık sık Al Nassr ile anılan Cristiano Ronaldo, bu kez farklı bir haberle gündeme geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, tecrübeli yıldız, Portekiz'de yeni aldığı villasında çalışmak üzere personel arıyor.

6 BİN EURO'LUK MAAŞ

Ronaldo'nun villası için uşak, aşçı ve bahçıvan dahil 4 kişi aradığı ve çalışacak kişilere 6 bin euro'luk maaşı teklifi sunduğu aktarıldı.

Öte yandan 37 yaşındaki yıldızın villasında çalışmayı kabul edecek kişilerin, gizlilik şartlarına uyması gerektiği ifade edildi.

30 MİLYON EURO 

Ronaldo'nun yeni aldığı villasının Lizbon'a 40 kilometre mesafede olan Cascais'te olduğu, 3000 metre kare alan içerisinde tenis kortları, açık yüzme havuzu, spor salonu, yirmi araba kapasitesinde garaj bulunduğu kaydedildi.

Ronaldo'nun yeni aldığı villasının maliyetinin 11 milyon euro olduğu ancak çalışmalar tamamlandıktan sonra değerinin 30 milyon euro değerinde olabileceği öne sürüldü.

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