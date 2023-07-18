Ronaldo çıktı, Al Nassr 5-0 kaybetti

Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, hazırlık maçında Celta Vigo'ya 5-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ronaldo çıktı, Al Nassr 5-0 kaybetti
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18 Temmuz 2023 01:39
Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr ile İspanyol ekibi Celta Vigo karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Portekizli yıldız oyundan çıktıktan sonra Al Nassr adeta kabusu yaşadı. Maçın 52. dakikasında Al Amiri'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Al Nassr, ark arkaya kalesinde 5 gol görerek maçı kaybetti.

Maçta Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri 57'de Gael Alonso, 62 ve 71. dakikalarda Miguel Rodriguez ve 73 ile 75. dakikalarda Jorgen Larsen kaydetti.

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