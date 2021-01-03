Ronaldo bu kez Instagram rekoru kırdı
Cristiano Ronaldo'nun resmi Instagram sayfası 250 milyon takipçiye ulaştı ve uygulamanın bu sayıya ulaşan ilk kişisel hesabı olarak rekor kırdı.
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03 Ocak 2021 05:41
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- 21:48 Rıdvan Dilmen: "Gümüşdağ bana Rafael forması göndermiş"
- 21:48 Ersun Yanal: "Özgüven için savunma ağırlıklı oynadık"
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- 21:30 Naldo: "Yeni yılda yenilgilerden ders çıkaralım"
- 21:30 Ryan Donk: "Kazanabilirdik"
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- 21:18 Arda Turan: "Can havliyle yaptım"
- 21:13 Orgill: "Sonuna kadar mücadele ettik"
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- 20:54 Hatayspor'un Boupendza'sı var!
- 20:53 Galatasaray, Antalya maçında 4 oyuncusunu kaybetti!
- 20:41 Galatasaray'da Radamel Falcao sakatlandı!
- 20:33 Çağdaş Atan: "Salih gidecekse bunun bir karşılığı olmalı"
- 20:26 Mesut Özil, yaza kadar Arsenal'de kalacak
- 20:24 Galatasaray'da Emre Kılınç kırmızı kart gördü
- 20:10 Betis, Endülüs derbisinde 3 puanın kıyısından döndü!
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- 19:44 Fenerbahçe'ye 2 müjde birden!
- 19:42 Kokoskov: "Top kayıplarına rağmen son bölümde iyiydik"
- 19:40 Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu ne dedi?
- 19:30 TOFAŞ sahasında galibiyete rahat uzandı
- 19:11 Galatasaray'da Antalya'ya karşı 3 zorunlu değişiklik
- 19:02 Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
- 19:01 Mustafa Dalcı: "Bulunduğumuz durumun farkındayız"
- 18:57 Hamza Hamzaoğlu: "Savaşmadan hiçbir şey olmuyor"
- 18:53 Aras Özbiliz: "İlk maçta United'a atmak başka"
- 18:36 Ndayishimiye maç sonunda korkuttu
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- 18:17 Jeremain Lens, Hollanda kulübüyle görüşüyor
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- 17:58 Prosinecki: "Türkiye'de herkes herkesi yenebilir"
- 17:56 Galatasaray'da sürpriz: Mbaye Diagne kadroda yok
- 17:49 İlk 11'ler: Galatasaray - Antalyaspor
- 17:47 Alanyaspor, Başakşehir karşısında kendine geldi!
- 17:43 Sumudica: "Bu sahada futbol oynanamazdı"
AVRUPA'DAN FUTBOL
Ronaldo bu kez Instagram rekoru kırdı
Schalke'nin kazanamama serisi 30 maça çıktı
Leipzig Stuttgart'ı geçerek maç fazlasıyla lider
Real Madrid net skorla Celta Vigo'yu geçti
Arsenal vitesi yükseltti, deplasmanda 4-0
Schalke rekora doğru: Galibiyet hasreti 30 maç
Mesut Özil, yaza kadar Arsenal'de kalacak
Betis, Endülüs derbisinde 3 puanın kıyısından döndü!
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