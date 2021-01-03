Ronaldo bu kez Instagram rekoru kırdı

Cristiano Ronaldo'nun resmi Instagram sayfası 250 milyon takipçiye ulaştı ve uygulamanın bu sayıya ulaşan ilk kişisel hesabı olarak rekor kırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ronaldo bu kez Instagram rekoru kırdı
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03 Ocak 2021 05:41


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