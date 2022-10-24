Ronaldo: 'Benden daha iyileri de çıkar'

Brezilyalı efsane Ronaldo, tarihin en iyi futbolcusu olduğunu düşündüğü 8 futbolcuyu açıkladı.



Ronaldo 'Maradona mı, Messi mi?' sorusuna, "Bu adil bir soru değil. Maradona, Leo Messi, Cruyff, Beckenbauer, Pele, Van Basten ve Ronaldinho gibi çok önemli futbolcular var. Bu sayıya kendimi de dahil edebilirim." dedi.



Ronaldo, "İstedikleri kadar konuşulsun, tartışılsınlar ama bu oyuncular başka nesillerle kıyaslanamaz." diye konuştu.



Kendisinden daha iyi oyuncuların geleceğini söyleyen, "İnsanlar bana gerçek Ronaldo diyor ama burada başkaları da var. Hiç kimse sahte değil. Her konuda benden daha iyi olacak başkaları da olacaktır." açıklamasını yaptı.



Efsane oyuncu ayrıca, "Yapabileceğim her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Şimdi başka şeylerle uğraşıyorum. Bir futbolcu olarak artık yapabileceğim bir şey yok" ifadelerini kullandı.





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