Ronaldo Ballon d'Or'da Messi'yi geçmek istiyor!

Fransız gazeteci Pascal Ferre, Cristiano Ronaldo'nun tek hedefinin emekli olmadan Ballon d'Or sayısında Lionel Messi'nin önüne geçmek olduğunu öne sürdü.



Fransız gazeteci Pascal Ferre Amerikan medyasına verdiği demeçte, "Ronaldo'nun tek bir amacı var, o da Messi'den daha fazla Ballon d'Or'la emekli olmak. Biliyorum çünkü bunu bana söyledi" ifadelerini kullandı.



Bu ödülü daha önce Lionel Messi 6 kez kazanırken, Ronaldo 5 kez elde etti.



2021 yılı Ballon d'Or ödülü 29 Kasım Pazartesi günü sahiplerini bulacak.





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