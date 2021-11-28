Ronaldo Ballon d'Or'da Messi'yi geçmek istiyor!

Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'den daha fazla Ballon d'Or alarak emekli olmak istediğini söylediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ronaldo Ballon d'Or'da Messi'yi geçmek istiyor!
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28 Kasım 2021 16:25
Fransız gazeteci Pascal Ferre, Cristiano Ronaldo'nun tek hedefinin emekli olmadan Ballon d'Or sayısında Lionel Messi'nin önüne geçmek olduğunu öne sürdü.

Fransız gazeteci Pascal Ferre Amerikan medyasına verdiği demeçte, "Ronaldo'nun tek bir amacı var, o da Messi'den daha fazla Ballon d'Or'la emekli olmak. Biliyorum çünkü bunu bana söyledi" ifadelerini kullandı.

Bu ödülü daha önce Lionel Messi 6 kez kazanırken, Ronaldo 5 kez elde etti.

2021 yılı Ballon d'Or ödülü 29 Kasım Pazartesi günü sahiplerini bulacak.


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