Ronaldo Avrupa ve Dünyayı fethetmek istiyor

Yeni sezon öncesi kişisel Instagram hesabından açıklama yapan Cristiano Ronaldo yine tüm kupalara talip olduklarını ve Avrupa hatta Dünyayı fethetmek için çalıştıklarını söyledi.

Ronaldo Avrupa ve Dünyayı fethetmek istiyor
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31 Ağustos 2020 00:35
Juventus ile 3. sezonuna başlamadan önce süper yıldız Cristiano Ronaldo açıklamada bulundu.

Ronaldo tüm gücüyle konsantre şekilde işine odaklandığını belirttiği açıklamasında İtalya, Avrupa ve Dünyaynı adeta fethetmek için çalıştıklarını söyledi.

Ronaldo'nun açıklamaları şu şekilde:

"Juventus'taki 3. sezonuma hazırlanırken ruhum, tutkum her zamanki gibi yüksek! Tüm gücümle ve takım arkadaşlarımın da değerli yardımları sayesinde Juventus'u İtalya ve Avrupa'nın zirvesine taşıyarak dünyayı fethetmek için çalışmayı sürdürüyoruz"

"Her yılı bir öncekinden daha başarılı yapabilmek ve herşeyi kazanma hedefindeyiz. Biz Juventus'uz! Şampiyonuz! Şimdi geri döndük ve her zamankinden daha güçlüyüz."

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