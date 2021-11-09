Ronaldo, Avrupa Ligi'ni istemediği için ayrılacak!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddia edildi.



İngiliz basınının haberine göre; Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın sezon sonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayıp, UEFA Avrupa Ligi'ne kalması halinde takımdan ayrılmak isteyecek.



Haberde Ronaldo'nun bu ihtimalleri göz önüne aldığı ve futbolu başka bir kulüpte bitirmek isteyebileceği yazıldı. Öte yandan Portekizli yıldızın 2009 yılındaki ayrılığında da "Real Madrid'in Manchester United'dan daha çok tanınmasını" sebep olarak gösterdiği aktarıldı.



Ayrıca Ronaldo'nun eski takım arkadaşı ve spor yorumcusu Rio Ferdinand, Ronaldo için yaptığı yorumlarda şöyle konuştu:



"Sanırım Ronaldo, Avrupa Ligi'ni kariyerinde eksi bir puan, kara bir leke olarak görüyor. Bu yüzden Avrupa Ligi'ni istemiyor. Kariyerinde hiçbir Avrupa Ligi maçı yok. Her zaman küçük detayları düşünüyor. Eşszi bir zihniyete sahip."





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