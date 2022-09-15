Ronaldo attı, MANU kazandı!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. hafta mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Sheriff ile karşı karşıya geldi.



Stadionul Zimbru'da oynanan karşılaşmayı Manchester United 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Jadon Sancho ve 39. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti.



Grubun ilk maçında Real Sociedad'a mağlup olan MANU ligdeki ilk galibiyetini elde etti.



Grubun bir sonraki maçında Omonio ile 6 Ekim'de karşı karşıya gelecek.





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