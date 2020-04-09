'Ronaldo Afrikalı olsaydı bu kadar çalışmazdı'

Bir dönem Türkiye'de Gençlerbirliği forması giyen Tijani Babangida Afrikalı futbolcuların yoksulluktan geldiği için kariyerlerinin sonuna kadar genellikle üst seviyede kalamadığını söyledi.Babangida açıklamasında Ronaldo'nun Afrikalı olması halinde bu kadar çok çalışmayı çoktan bırakacağını iddia ederek, "" sözlerini kullandı.Futbolun rekorlar kırmak için oynanması gerektiğini söyleyen Nijeryalı, "" diye konuştu.Türkiye'de 2000-2001 sezonunda Gençlerbirliği forması giyen Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Tijani Babangida, toplam 15 maçta boy gösterse de performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı.