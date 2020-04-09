"Ronaldo Afrikalı olsaydı bu kadar çalışmazdı"

Bir dönem Gençlerbirliği'nde de oynayan Tijani Babangida Afrikalı futbolcuların para kazandıktan sonra motivasyon kaybına uğradığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
'Ronaldo Afrikalı olsaydı bu kadar çalışmazdı'
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09 Nisan 2020 02:22
Bir dönem Türkiye'de Gençlerbirliği forması giyen Tijani Babangida Afrikalı futbolcuların yoksulluktan geldiği için kariyerlerinin sonuna kadar genellikle üst seviyede kalamadığını söyledi.

Babangida açıklamasında Ronaldo'nun Afrikalı olması halinde bu kadar çok çalışmayı çoktan bırakacağını iddia ederek, "Biz Afrikalılar genellikle yoksulluktan geliyoruz. Bence her şey zihniyetle ilgili. Çoğu Afrikalı büyük paralar kazandıktan sonra rahata erdiklerini düşünüyor ve rahatlamaya başlayarak mücadeleyi bırakıyor" sözlerini kullandı.

Futbolun rekorlar kırmak için oynanması gerektiğini söyleyen Nijeryalı, "Afrikalıların böyle bir yönelimleri olmuyor çünkü sadece para için oynuyoruz ve azıcık bile kazansak hemen bırakıyoruz. Bu anlamda motivasyonun düşmesi büyük talihsizlik" diye konuştu.

Türkiye'de 2000-2001 sezonunda Gençlerbirliği forması giyen Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Tijani Babangida, toplam 15 maçta boy gösterse de performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı.

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