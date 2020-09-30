"Ronaldo 40 yaşında da zirvede olacak"

Efsane futbolcu Rui Costa, vatandaşı Cristiano Ronaldo hakkında övgülü açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
'Ronaldo 40 yaşında da zirvede olacak'
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30 Eylül 2020 22:00
Portekiz futbolunun efsanelerinden ve şu anda Benfica Sportif Direktörlük görevini yürüten Rui Costa, vatandaşı Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Rui Costa, Ronaldo'nun 40 yaşına kadar futbol oynamaya devam edeceğini ve yüzyıllarca konuşulacağını düşünüyor.

"HARİKA OLMADIĞINDA ŞAŞIRIRIM"

Portekizli efsane açıklamasında; "Ronaldo muhteşem goller atamadığı zaman şaşıracağım. 300 sene sonra bile hala onun hakkında konuşuyor olacağız. Eşsiz performansıyla bu seviyesini farklı takımlarda ve milli takımında korumayı başardı." dedi.

48 yaşındaki Rui Costa açıklamalarının devamında; "Onu çok iyi tanıyorum. Sadece şampiyonluğu değil, en çok gol atan oyuncu olmayı da istiyor. Bana göre Ronaldo 40 yaşındayken de zirvede yer alıyor olacak." dedi.



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