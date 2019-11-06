Ronaldinho'ya bir şok da FIFA oyunundan!

Efsane futbolcusu Ronaldinho'ya bir şok da FIFA oyunundan gelecek gibi gözüküyor.

Paraguay'a sahte pasaport ile giriş yaptığı için 6 aylık hapi cezasına çarptırılan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun yaşadığı aksiliklere bir yenisi daha eklenebilir.

FIFA oyun yönetimi, efsane futbolcuyu FIFA 20'nin Ultimate Team modundan çıkarmak için toplantı yapma kararı aldı.

Ronaldinho'nun oyun içerisindeki 'rating'i 94 olarak belirlenmişti.

VAN BASTEN'E BENZER

Hollanda futbolunun efsanesi Marco van Basten ise Nazi söylemleri nedeniyle önce Fox Sports'taki işinden olmuş, sonra da FIFA 20'den çıkarılmıştı.

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