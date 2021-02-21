Ronaldinho'nun acı günü! Kovid nedeniyle annesi vefat etti

Dünyaca ünlü Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Ronaldinho'nun acı günü! Kovid nedeniyle annesi vefat etti
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21 Şubat 2021 11:35
Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, koronavirüs sebebiyle annesi Dona Miguelina'yı kaybetti.

Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina, koronavirüs sebebiyle bir süredir tedavi görüyordu. Efsane futbolcunun 71 yaşındaki annesinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Brezilya basınında yer alan haberde Aralık ayında koronavirüse yakalanmasının ardından hastaneye kaldırılan Dona Miguelina'nın son günlerde durumunun kötüye gittiği ve cumartesi günü hayatını kaybettiği ifade edildi.



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